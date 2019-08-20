В Челябинске состоялась первая репетиция симфонического оркестра

Его воссоздали после 63-летнего перерыва.

Первая репетиция вновь созданного симфонического оркестра в Челябинске — историческое событие. В последний раз на сцене он собирался в далеком 1956 году. В том же году по приказу он был переведен в оперный театр. С тех пор Челябинская филармония пыталась добиться создания на своей базе нового оркестра.

«Последние 10-12 лет шла планомерная подготовка к тому, чтобы доказать и создать в нашем городе симфонический оркестр. Сейчас оркестр собрался, это первый день», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» художественный руководитель Челябинской государственной филармонии Владимир Ошеров.

Подбором участников занимались лучшие музыканты России. В новый оркестр вошли не только местные музыканты, но и те, кто приехал из Екатеринбурга, Уфы и даже Бишкека.

Сегодня состоялась первая репетиция оркестра. На ней сыграли известные композиции, например, главную тему из фильмов про мальчика-волшебника Гарри Поттера. Музыкантам предстоит долгий труд, поскольку перед ними стоит серьезная задача.

«У нас нет права, чтобы он был не международного класса, не одним из лучших в России», — подчеркнул Владимир Ошеров.

Уже в следующем году у оркестра запланированы первые гастроли.