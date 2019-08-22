В Челябинской области пройдёт фестиваль духовной музыки

Жители 12 городов региона смогут насладиться произведениями великих композиторов.

В Челябинской области стартует международный фестиваль духовной музыки. В этом году он пройдёт в 12 городах региона с 30 августа по 3 сентября. В пресс-службе министерства культуры рассказали, сколько коллективов выступит во время форума, и в каких именно городах можно будет услашать классическую музыку.

Открытие фестиваля состоится 30 августа в Кыштыме. На площади около Народного дома на большом гала-концерте под открытым небом выступят шесть коллективов, среди них мужской хор «Оптина пустынь», челябинский Камерный хор имени Михальченко и хор «Иво Лола Рибар» из Сербии.

В самом Челябинске запланировано четыре концерта. Один из них пройдёт 31 августа в зале органной и камерной музыки «Родина» с участием ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин». Ещё один концерт пройдёт 3 сентября под открытым небом в строящемся кафедральном соборе Челябинской епархии на улице Салавата Юлаева. Помимо сербского коллектива «Иво Лола Рибар» выступят челябинский оркестр «Малахит» и Магнитогорская хоровая капелла имени Эйдинова.

«На территории Челябинской области форум пройдёт уже в четвёртый раз. В этом году в фестивальную афишу вошли 17 концертов в таких городах, как Копейск, Златоуст, Магнитогорск, Миасс, Сатка, Карталы, Южноуральск, Пласт, Варна, Челябинск, Кыштым и посёлок Красногорский. Всего выступит одиннадцать коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Тюмени, Челябинска, Магнитогорска и Белграда»,— сообщила Виктория Олиферчук, пресс-секретарь регионального министерства культуры.

Фестиваль пройдёт при поддержке губернатора Челябинской области, Челябинской митрополии и министерства культуры.

Отметим, что впервые форум прошёл в 2016 году в Кыштыме в Храме Рождества Христова. Тогда выступления южноуральских хоров заинтересовали жителей Челябинской области, и было принято решение о создании ежегодного фестиваля.