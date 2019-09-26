«Сочетание парадоксов»: в Челябинской области стартовал джазово-органный фестиваль

С 25 по 29 сентября в регионе пройдет VII международный фестиваль «Джаз на большом органе».

Послушать 00:00

Своими произведениями и импровизациями жителей нескольких городов области порадуют музыканты из России, Германии, Израиля, Швеции и Дании. Сайт «Первый областной» пообщался с музыкантами и организаторами фестиваля и узнал много подробностей о том, как пришла идея проведения такого мероприятия, и где, кроме Челябинска, можно будет услышать джаз в исполнении органа.

«Фестиваль „Джаз на большом органе“ — это единственный музыкальный фестиваль, который соединяет в себе разные виды искусств: джаз и орган. Я думаю, что любители такого симбиоза найдут для себя очень много нового и интересного, много позитивных эмоций. Сегодня у нас много гостей, каждый из них представит свое творчество, скажет свои добрые слова. Сегодня не только у жителей Челябинска есть возможность посетить этот фестиваль, еще 3 территории участвуют в так называемом „Джазе на большом органе“», — отметила Ирина Анфалова-Шишкина, заместитель Министра культуры Челябинской области.

В этом году география фестиваля увеличилась еще на несколько городов. Джаз на органе исполнят также в Миассе, Южноуральске и Пласте. Кроме того, участниками впервые станут музыканты из разных стран.

«Наш фестиваль набирает обороты. Честно говоря, для нас это был небольшой риск. Раньше мы проводили фестивали раз в 2-3 года, с прошлого же года мы их проводим ежегодно. Мы понимаем, что мероприятие состоялось, его любят и ждут. Фестиваль становится популярным еще и потому, что у нас увеличивается территория воздействия органной музыки. Очень приятно, что к нам в этом году приехали гости из других стран, которые в фестивале еще ни разу не участвовали. В этом году у нас впервые играют гости из Шотландии и Дании», — поделилась Ирина Андреева, директор концертного зала органной и камерной музыки «Родина».

Как стало известно, идею организаторы переняли у коллег из Германии. Художественный руководитель фестиваля Владимир Хомяков в 2001 году посетил конкурс «Джаз и церковный орган» в Ганновере и сделал для себя интересное открытие: орган не всегда связан с классикой.

«Первые фестивали у нас строились по той же схеме, что и тот конкурс, в одном концерте участвовало три органиста, был гала-концерт. Сейчас же у нас два органиста в концерте, и ничего не мешает нам вернуться к старой схеме. В области будет выступать только шведский дуэт, они любезно согласились. Мне кажется, это правильное решение», — рассказал Владимир Хомяков.

Фестиваль посетит знаменитый дуэт из Швеции — саксофонист Хокан Левин и органист Йоханнес Ландгрен, приедет Ричард Майкл, органист и профессор музыки из Шотландии, Мадс Гранум и Рикко Виктор совместят орган с ударными. Израильский дуэт Бориса Мальковского и Ленни Сендерского удивят импровизациями, а концерт Владимира Хомякова и Олега Юданова станет подарком для истинных меломанов.