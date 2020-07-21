Южноуральцы смогут улететь за границу из Екатеринбурга

Всего полеты могут возобновиться пока из шести городов.

Послушать 00:00

Совсем недавно было объявлено, что в скором времени из Российской Федерации могут возобновиться полеты за рубеж. Но пока многие страны не готовы принять у себя жителей России из-за слишком большой заражаемости коронавирусом.

Поэтому на данный момент Росавиация направила предложение в федеральное правительство о том, что полеты за границу на первом этапе снятия ограничений могут осуществляться лишь из шести крупных российских городов. Об этом сообщило издание «Известия».

Речь идет об аэропортах, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Владивостоке и Екатеринбурге. И улететь в другие страны пока можно будет только из них, чтобы минимизировать риски распространения COVID-19.

«Аэропорты выбраны по географическому принципу — в каждом макрорегионе определена крупная воздушная гавань, через которую за рубеж смогут летать жители соседних городов», — сообщают «Известия».

Также все ведомства будут следить за эпидемиологической ситуацией, чтобы затем оформить перечень стран, куда можно будет улететь из любого международного аэропорта России.

При этом, пока дата начала международных полетов до сих пор не определена, в алгоритме возобновления международных полетов она отсутствует.