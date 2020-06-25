Возобновление международных полетов возможно начнут со стран СНГ

Об этом рассказали некоторые СМИ.

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Глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству Российской Федерации возобновить международное авиасообщение со стран СНГ. Такое решение не окажет существенного влияния на доходы авиакомпаний, которые и без того являются убыточными — об этом сообщил «Коммерсант».

Также в Росавиации предполагают, что открывать авиасообщения в страны дальнего зарубежья можно будет лишь в индивидуальном порядке — в зависимости от эпидобстановки. Но на данный момент этот вопрос находится лишь на стадии разработки.

При этом, эксперты, с которыми общался «Коммерсант» отмечают, что существует вероятность того, что международное сообщение с Россией будет закрыто до конца лета или даже на еще более долгий срок из-за числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Напомним, Россия на данный момент является одним из лидеров по заболеваемости COVID-19. По последним данным в стране выявлено более 606 тысяч человек с подтвержденным вирусом. При этом более 368 тысяч человек выздоровели. 8 513 пациентов скончались.

Международное авиасообщение в России закрыто с 27 марта. После этого полеты совершались лишь для того, чтобы вывезти россиян из других стран.