Дату и критерии возобновления международных полётов назвала Голикова

Вот только летать можно будет не во все страны.

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С 15 июля этого года в России начнёт постепенно возобновляться авиасообщение с другими странами. По каким критериям будут открывать маршруты, рассказала на брифинге в минувшую пятницу заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

По её словам, возобновлять авиасообщение будут с теми странами, в которых заболеваемость коронавирусом составляет не более 40 случаев на 100 тысяч населения, то есть среднесуточный прирост и показатель болезни не должен быть более 1 процента.

«При этом данный показатель рассчитывается за 14 дней, то есть всем известный инкубационный период. Сейчас авиационным властям предстоит выяснить, какие страны соответствуют этим критериям и планировать маршруты»,— отметила Татьяна Голикова.

Кроме того, возобновляться авиасообщение будет по принципу взаимности, то есть как россияне смогут летать в определённые авиационными властями страны, так и жители тех стран смогут посещать Россию. При этом иностранцам будет необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса, полученную не позднее чем за три дня до приезда. Россияне, вернувшиеся из-за границы, смогут сдать тест уже дома.

Напомним, авиасообщение было прекращено с европейскими странами 11 марта этого года в связи с эпидемией коронавируса. Подробнее об этом можно узнать здесь.