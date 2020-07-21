Руководитель челябинского «Ростелекома» стал лучшим топ-менеджером Урала

Эксперты оценили заслуги Михаила Сергеева в работе с оптической инфраструктурой.

Послушать 00:00

Директор челябинского «Ростелекома» признан лучшим топ-менеджером Урала. Эту награду Михаил Сергеев получил по итогам работы в 2019 году. Как отметили в пресс-службе организации, экспертная комиссия отметила вклад управленца в развитие проектов информбезопасности для государственного сегмента.



Особенного специалисты выделили работу в рамках строительства оптоволоконных каналов связи. В 2019 году под руководство Михаила Сергеева была сформирована оптическая инфраструктура в 35 населённых пунктах региона. Одним из крупнейших проектов стала программа «Чистое небо»: тогда «Ростелеком» перевёл в кабельную канализацию 395 км воздушных линий связи мобильных операторов. Также во дворце спорта «Юность» Челябинска установили интеллектуальную систему освещения и произвели монтаж более 400 современных источников света.

«Говорят, что один в поле не воин. Так и в бизнесе. Насколько бы эффективным не был руководитель, наличие крепкой команды − это почти всегда залог успеха. Конечно, важным фактором является принятие правильных и своевременных решений. Синергия усилий руководителя и его команды в итоге дает нужный результат», − отметил Михаил Сергеев.

Отметим, что цель премии «Признание» — выявление лучших сотрудников «Ростелекома» в региональных филиалах компании. В её рамках рассматриваются номинации «Золотой значок», «Лучший ТОП-менеджер», «Вдохновляющий лидер», «Лучший сотрудник», «Яркий старт» и другие.