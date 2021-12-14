Как челябинцам получить не пришедший вовремя сертификат с QR-кодом

Подробная инструкция для привитых и переболевших

В редакцию ИА «Первое областное» периодически обращаются горожане, которые уже отчаялись получить QR-код. Люди привились или переболели коронавирусом, но не могут дождаться того момента, когда в их личный аккаунт на сайте госуслуг пришлют ковидный сертификат. Разбираемся, почему это происходит и как найти потерявшийся в недрах Сети документ.

«ВСЕ ПОЛУЧИЛИ, А МОЕГО QR-КОДА НЕТ»

Челябинка Светлана Соломатова поставила прививку в компании со своими коллегами. Женщина работает поваром-кондитером, и на вакцинацию от ковида в ГКБ № 8 их отправили большой группой. Первый компонент «Спутника V» челябинка получила 27 октября, а второй — 17 ноября. QR-кода нет до сих пор. Светлана вынуждена носить с собой справку о вакцинации.

«Коллегам из нашей бригады сертификаты о вакцинации пришли 10 декабря. А у меня его нет до сих пор. Хожу со справкой, где указаны даты введения первого и второго компонентов. Отстранять от работы меня не стали. Но, идя в магазин, каждый раз переживаю: а вдруг охранник не пустит меня со справкой», — жалуется Светлана.

По словам женщины, уведомление на «Госуслугах» о постановке первого компонента вакцины ей также пришло с опозданием — 23 ноября, практически через месяц после первой прививки.

«Не знаю, как это работает. Но сегодня, 14 декабря, как раз 27-ой день с момента второй прививки. Надеюсь, что сертификат все-таки придет. Отпрашиваться с работы, снова идти в больницу, стоять в очереди и разбираться — интересный такой квест перед Новым годом. Проходить его у меня желания нет», — замечает Светлана.

Без QR-кода осталась и студентка ЮУрГУ. Российского гражданства у девушки нет. По ее просьбе, приводим историю анонимно.

«Всех иностранных студентов прививали в кожно-венерологическом диспансере на улице Яблочкина. Поставила 25 октября „Спутник Лайт“. Сказали, что QR-код придет через три-четыре дня на „Госуслуги“. Прошел месяц, а сертификата все не было. Все это время я писала в техподдержку портала, но внятных ответом мне не давали», — рассказывает девушка.

Тогда студентка обратилась за помощью в диспансер, где делали прививку. Там заверили: данные о прививке внесены в базу. Тогда челябинка попросила передать сведения повторно. На утро сертификат c QR-кодом пришел.

ПРОВЕРЯЕМ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ

Сертификат с QR-кодом в России можно получить только в трех случаях: после вакцинации, после ревакцинации и после болезни с официальной постановкой диагноза «ковид» у врача. Сертификат приходит автоматически в личный кабинет «Госуслуг». Туда же с недавнего времени подгружаются результаты ПЦР-теста или анализов на антитела.

Если сертификат все-таки не пришел в течение положенного срока (о них мы расскажем ниже), в первую очередь важно проверить, подтверждена ли ваша учетная запись на «Госуслугах» и актуальность указанных в разделе «Документы» паспортных данных и СНИЛС.

ПОДАЕМ ЖАЛОБУ НА «ГОСУСЛУГАХ»

Если все верно, подайте жалобу. Ответ должен прийти в течение трех дней. Но это в идеале. Иногда из-за большой нагрузки на систему здравоохранения ответы задерживаются.

«После регистрации жалобы вы получите временный сертификат с QR-кодом. Он действует 14 дней и аннулируется после получения ответа на жалобу. Получить временный сертификат можно только один раз — при следующем обращении его не выдадут», — предупреждают на Госуслугах.

ВОЗВРАЩАЕМСЯ В ПРИВИВОЧНЫЙ ПУНКТ

Если рассмотрение жалобы к решению проблемы не привело, придется все-таки идти в больницу, где вы делали прививку или лечились от коронавируса. Там проверят, какие сведения о вас были внесены в регистр вакцинированных или больных. Возможно в ФИО, дате рождения, номере СНИЛС, полиса ОС или паспортных данных была допущена ошибка.

«Если в медорганизации нашли ошибку в ваших данных или статус „Учетная запись не найдена“ в регистре Минздрава, попросите сотрудников исправить сведения и отправить заново. Служба поддержки Госуслуг не поможет в исправлении ошибок — данные передают медицинские учреждения», — говорится в пояснении портала Госуслуг.

В КАКИЕ СРОКИ ПРИХОДИТ СЕРТИФИКАТ

Как правило, сертификат с QR-кодом появляется в течение трех дней после прививки. Он будет доступен на Госуслугах в специальном разделе после авторизации. Если ставили двухкомпонентную вакцину, то не ищите его после первого укола. Сертификат подгрузится только после второй, и действовать будет год с даты второй прививки.

После «Спутника Лайт» сертификат в личном кабинете появится в течение трех дней. Но действовать начинает у всех в разные сроки.

Так, если ранее вы не болели коронавирусом и не вакцинировались от этой болезни, он будет активирован только через 21 день. Ровно столько формируется иммунитет к коронавирусу.

В остальных случаях сертификат будет действовать сразу. Год с даты прививки.

После болезни сертификат с QR-кодом также приходит автоматически, если пациенту поставили официальный диагноз «коронавирус» и внесли сведения о выздоровлении в регистр больных. Как правило, сертификат появляется в течение трех дней после выздоровления. Срок его действия — год.

Получить ответы на другие вопросы по QR-коду жители Челябинской области могут на сайте коронавирус74.рф.