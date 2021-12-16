Еще 610 человек заболели коронавирусом в Челябинской области за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 16 декабря 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 610 положительных результатов, среди заболевших два школьника. С начала пандемии официально зафиксированы 138 тысяч 664 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 712 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 125 тысяч 295 южноуральцев. На лечении остаются 6 тысяч 446 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 28 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умер 6 тысяч 861 южноуралец.

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Также стало известно, сколько людей заболевают коронавирусом после прививки. Данные озвучил министр здравоохранения Михаил Мурашко.