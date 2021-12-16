В Челябинске завершили банкротное дело транспортного МУПа

Налоговая служба исключит ЧелябГЭТ из реестра юрлиц

Арбитражный суд Челябинской области завершил конкурсное производство по делу о банкротстве МУП «Челябинский городской электрический транспорт» (ЧелябГЭТ, принадлежит администрации Челябинска). Налоговая служба должна исключить организацию из реестра юридических лиц. Общий долг компании составляет 1,034 млрд рублей. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Во вторую очередь кредиторов включили требования в размере 645,7 млн рублей, в третью — 388,7 млн рублей. Долги должны были компенсировать за счет продажи имущества, стоимость которого оценили в 2 млрд рублей. За четыре года конкурсного производства удалось погасить требования только на 67,5 млн рублей.

В августе Арбитражный суд Челябинской области предоставил городской администрации отсрочку на 12 месяцев для выплаты 1 млрд рублей в рамках субсидиарной ответственности по долгам обанкроченного МУП «ЧелябГЭТ».

В 2017 году МУП «ЧелябГЭТ» признали банкротом. После этого была создана новая организация с имущественным участием мэрии Челябинска — ООО «ЧелябГЭТ». В 2020 году убыток этой компании составил 66 млн рублей.

В 2019 году администрацию привлекали к субсидиарной ответственности по долгам другого муниципального предприятия-банкрота — «Челябинский автобусный транспорт». Администрация пыталась оспорить судебное решение, но не смогла. В итоге из бюджета города кредиторам заплатили 528 млн рублей.