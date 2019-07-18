Южноуральцы смогут посмотреть выступление «Хора Турецкого» в прямом эфире

Знаменитый музыкальный коллектив выступит в Челябинске на Дне Металлурга.

В воскресенье, 21 июля, челябинцы отметят День Металлурга. Один из подарков — это выступление «Хора Турецкого». Информацию об их выступлении опубликовали в пресс-службе правительства Челябинской области.

В рамках проектах «Народное караоке» челябинцы смогут спеть любимые песни коллектива вместе с артистами.

Мероприятие пройдёт на площадке Торгового центра на Каслинской 21 июля в 19:00, однако, если Вы не можете присутствовать, то погрузиться в атмосферу праздника поможет наш сайт.

Присоединяйтесь к прямой трансляции события на сайте 1obl.tv 21-го июля в 19:00 (по челябинскому времени). А также вы сможете послушать песни легендарного музыкального коллектива во время трансляции концерта ко Дню Металлурга на телеканале ОТВ 21 июля в 22.00.