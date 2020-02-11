Артисты «Хора Турецкого» возложили цветы к Вечному огню в Челябинске

Вечером они выступят в ЛА «Трактор».

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В Челябинске 11 февраля к мемориалу Вечный огонь возложили цветы участники «Хора Турецкого» и солистки арт-группы SOPRANO. Артисты приехали в город в рамках марафона «Песни Победы».

Концерт начнется в 19.00 в ледовой арене «Трактор». Зрителями станут жители города и ветераны. Со сцены прозвучат песни о жизни, мире, дружбе, подвиге и любви. И, конечно же, не обойдется без всеми любимых «Катюши» и «Смуглянки».

Добавим, что также состоится торжественная передача уникальных исторических документов региона. Их артисты привезут из хранилища Музея Победы в Москве.