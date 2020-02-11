С «Песнями Победы» приехал «Хор Турецкого» в Челябинск

Коллектив выступил в рамках масштабного празднования 75-летия Победы.

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В Челябинске 11 февраля в ЛА «Трактор» открылся концерт в рамках всероссийского марафона «Песни Победы». На сцену вышли артисты «Хора Турецкого» и солистки группы SOPRANO. Гостями мероприятия стали ветераны и жители города. Также праздник посетил губернатор Алексей Текслер.

В программе концерта самые главные и знакомые песни о мире, любви, дружбе и подвиге, среди которых всеми любимые «Катюша» и «Смуглянка». Также на сцене с именитыми исполнителями появились юные таланты Южного Урала.

«Мы сегодня этим мероприятием начинаем череду событий, посвященных празднованию 75-летия великой Победы. Вчера состоялся первый концерт в Магнитогорске, прошел с огромным успехом: и „Хор Турецкого“ и „Сопрано“ были великолепны, уверен, что и сегодня, здесь в Челябинске, будет не меньший интерес, восторг, эмоции от того, что мы увидим. Это специальный проект „Песни Победы“, эти песни, которые пели, звучали и даже появились во время войны, это наши ветераны, они будут главными гостями сегодняшнего события», — заявил Алексей Текслер.

Также губернатор напомнил, что на Южном Урале поистине ковалась победа. Он сказал, что Челябинску и Магнитогорску могут присвоить звания «Городов трудовой доблести». И возможно, это событие можно будет отметить уже 9 мая.

Основатель «Хора Турецкого» представил своих коллег-артистов и признался, что для него это событие также имеет большую важность. Он ответил на вопрос, какая песня военных лет является его любимой.

«„Темная ночь“, я считаю, что это самое главное: без любви, без точки опоры, без женщины, которая верит и ждет... у мужчины, когда есть такая женщина, он готов победить даже смерть», — рассказал Михаил Турецкий.

Добавим, что важной частью мероприятия стала передача документов военных лет, связанных с жизнью южноуральцев на фронте. Это различные эскизы, переписки, наградные листы и прочее.