Стал известен бытовой райдер «Хора Турецкого»

Известный коллектив выступит в Челябинске на День металлурга.

В средствах массовой информации Челябинска появилась информация о бытовом райдере знаменитого коллектива «Хор Турецкого». Артисты выступят в столице Южного Урала на празднике в честь Дня металлурга. Концерт пройдет в необычном формате «народного караоке»: зрители смогут подпевать любимым исполнителям.



Бытовой райдер «Хора Турецкого» содержит не так много требований: автомобили не старше трех лет, обязательно «Мерседес» и «Ауди». В гримерках вокалистов должны быть зеркала в полный рост. Подать чай нужно в фарфоровом сервизе, а также предоставить артистам свежие фрукты перед выступлением.

«На самом деле, ничего особенного в бытовом райдере мы не увидели. Хорошо, что концерт в теплое время года. Гримерки артистов будут располагаться не стационарном здании, а прямо за сценой», — прокомментировал для сайта «Первый областной» заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев.

Напомним, что праздничный концерт «Хора Турецкого» начнется в Челябинске 21 июля в 19:00 на площадке возле Торгового центра.