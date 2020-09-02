Спасибо за газ! Жители златоустовской Закаменки с радостью встретили Алексей Текслера

Только благодаря губернатору здесь появилось голубое топливо.

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Сегодня в рамках большой инспекции по Златоустовскому округу губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил посёлок Закаменка. Здесь много лет ждали проведения газопровода, но голубое топливо так и оставалось недоступным. Сегодня же жители посёлка встречали главу региона с благодарностями.

Долгожданный ресурс появился в посёлке практически сразу после того, как Златоустовский округ в прошлом году посетил губернатор. Алексей Текслер поручил решить эту проблему в кратчайшие сроки.

Жители Закаменки горячо поблагодарили губернатора и отметили, что жизнь в посёлке стала меняться к лучшему. Однако не обошлось и без казусов.

«В спешке долгожданный газопровод проложили прямо через мой участок! Теперь даже парники попадают под охранную зону!»— возмутился местный житель.

Алексей Текслер подробно выяснил все детали этой истории и дал поручение местным властям разобраться с этим вопросом в кратчайшие сроки и в индивидуальном порядке.

Однако в Закаменке осталось ещё немало нерешённых вопросов. Например, с освещением. Поручил губернатор решить и эту проблему.