Сегодня в рамках большой инспекции по Златоустовскому округу губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил посёлок Закаменка. Здесь много лет ждали проведения газопровода, но голубое топливо так и оставалось недоступным. Сегодня же жители посёлка встречали главу региона с благодарностями.
Долгожданный ресурс появился в посёлке практически сразу после того, как Златоустовский округ в прошлом году посетил губернатор. Алексей Текслер поручил решить эту проблему в кратчайшие сроки.
Жители Закаменки горячо поблагодарили губернатора и отметили, что жизнь в посёлке стала меняться к лучшему. Однако не обошлось и без казусов.
«В спешке долгожданный газопровод проложили прямо через мой участок! Теперь даже парники попадают под охранную зону!»— возмутился местный житель.
Алексей Текслер подробно выяснил все детали этой истории и дал поручение местным властям разобраться с этим вопросом в кратчайшие сроки и в индивидуальном порядке.
Однако в Закаменке осталось ещё немало нерешённых вопросов. Например, с освещением. Поручил губернатор решить и эту проблему.