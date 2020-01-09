Южноуральцы «штурмуют» кассы после скандальной «Снежной Королевы»

Зрители всей Челябинской области пытаются вернуть деньги.

Послушать 00:00

Жители Челябинской области не могут прийти в себя от культурного шока, полученного во время просмотра новогодней программы «Снежная Королева» в ледовой арене «Трактор».

Организаторы обещали невиданное шоу за приличные деньги, а показали весьма спорное представление. Сегодня в Миассе зрители «штурмуют» кассы, где приобретали билеты. Обманутые южноуральцы хотят добиться возврата средств.

«Нас вообще звали на бесплатную елку со сладкими подарками, но нет, мы же на шоу собрались», — говорит родительница.

Понять родителей можно, многие на каникулах приехали из соседних городов в Челябинск, потратились на дорогу и выложили за билеты до 2000 рублей, но новогодней сказки так и не увидели. Кроме того, происходящее на арене явно было не для детских глаз и ушей.

«В следующий раз вообще в школах раздадут билеты, на сцену выйдет голый мужик и пошлет всех, а на билетах будет написано 6+», — возмущается посетительница представления.

В шоу участвовали воспитанники местных спортивных школ. Но в региональном Министерстве спорта премьерой тоже шокированы. Заявляют: и подумать не могли, чем обернется такая «сказка».

«Организаторы шоу в лице компании FIZICA в апреле 2019 года успешно провели в ДС „Юность“ музыкальный спортивный спектакль, который собрал полные трибуны, и зрители в большинстве своем остались довольны увиденным. В этом году организаторы поставили более амбициозные планы. Их идея изначально нам понравилась — в новом спектакле выступали спортсмены, показывали свои интересные номера и акробатические элементы. Таким образом, получалась хорошая пропаганда спорта среди подрастающего поколения. Мы эту идею поддержали. К сожалению, воплощение этой идеи оставило желать лучшего. Есть вопросы по режиссерской работе, сюжету и диалогам участников спектакля. Что касается выступления учащихся детско-юношеских спортивных школ, то мне оно понравилось», — ответил министра спорта Челябинской области Леонид Одер.

А вот родители выступление, в котором текст читают «по бумажке» и не думают о детской психике, называют «непрофессионализмом и пошлятиной». После спектакля мамам и папам приходилось отвечать детям на неудобные вопросы об изменах и прочих взрослых темах.

Возмущенные южноуральцы уже написали заявление в прокуратуру, больше всего они хотят даже не возврата своих денег, а наказания для недобросовестных создателей так называемого «шоу».

«Если есть видеофиксация того, что показали не то, что было заявлено в рекламе, то искусствоведческая экспертиза докажет факт нарушения», — комментирует юрист Николай Попов.

Обескураженным родителям юрист советует обращаться в суд. Детям же, по рассказам родителей, еще долго не захочется ходить на подобные спектакли.