Организаторы шоу «Снежная королева» не вернут деньги за билеты

Челябинцы были крайне возмущены данной постановкой.

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6 января в ледовой арене «Трактор» состоялось новогоднее интерактивное шоу «Снежная Королева». Всего было три показа: в 12, 15 и 18 часов.

В программе мероприятия ожидались 5D-эффекты, интерактивная часть, когда зрители смогут решать, как развернется сюжет, сотни артистов, а также настоящий оркестр. Организаторы заявляли, что это шоу — крупнейшее в России по количеству артистов и будет довольно грандиозным.

Но вот зрители «Снежной королевы», которым пришлось отдать за билет от 1000 до 1500 рублей, были не в восторге от «грандиозного шоу». В соцсетях массово начали жаловаться, что данная постановка была на уровне школьных утренников.

«Отвратительное шоу, хотя это шоу даже нельзя назвать. Сплошная самодеятельность. Слов нет, денег жалко, детям не понравилось. Испорченный вечер. Петь не умеют, детей со спорт школ навезли и устроили непонятно что. Детей жалко только», — отмечают в комментариях в социальной сети посетители представления.

Постановка «Снежная королева» была заявлена как семейная, а детей можно было приводить от шести лет. Только вот сценарий шоу был далеко не детский.

«Это явно не для детей. Там показывается неудовлетворенная женщина, мужчина, который был в гостинице с любовницей, нецензурная лексика», — негодуют зрители.

Поэтому посетители данного шоу стали массово требовать от организатора возвращения потраченных денег за билеты. На что они выступили с заявлением на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Что касается ряда отрицательных обращений, то их количество в пределах нормы: это хороший результат для новых решений на таких масштабных шоу. Для тех, кому „не понравилось“. Ни юридически, ни объективно никакие возвраты невозможны по той же причине, по которой вы не можете вернуть деньги за билет в кино, которое „не понравилось“. Уважайте труд каждого артиста и спортсмена, которые долго и старательно готовились к этому событию», — написали организаторы.

Отметим, что корреспонденту сайта telefakt.ru в пресс-службе регионального министерства культуры сообщили, что информация по поводу проведения проверки контролирующим органом уточняется.

К слову, в постановке, помимо основных актеров, действительно участвовали многочисленные детские коллективы и спортшколы Челябинска.