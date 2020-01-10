Спортсмены Челябинска выступали в шоу «Снежная королева» по собственной инициативе

Они получили лишь приглашение от организаторов представления.

Послушать 00:00

Не утихают разговоры вокруг шоу «Снежная королева», который прошёл 6 января в ледовой арене «Трактор». Там выступали многочисленные детско-юношеские спортивные школы Челябинской области. И показывали свои номера они по собственной инициативе, приняв приглашение от организаторов представления.

Присутствовавший на новогоднем спектакле «Снежная королева» (в 18:00) министр спорта Челябинской области Леонид Одер подчеркнул, что выступление самих спортсменов ему понравилось, добавив при этом, что организация, режиссура и сюжет самого шоу действительно оказались на невысоком уровне.

«Идея спектакля сама по себе хорошая, она несёт в себе пропаганду здорового образа жизни, побуждает юных ребят к занятиям физической культурой и спортом. В то же время хочу подчеркнуть, что решение об участии в шоу директора спортшкол и руководители Федераций по видам спорта принимали самостоятельно, никто со стороны Минспорта их к этому не принуждал», — рассказал Леонид Одер, министр физической культуры и спорта Челябинской области.

Также это подтверждают руководители спортивных Федераций Челябинской области, чьи воспитанники участвовали в «Снежной королеве».

«Никаких договоров с организаторами шоу мы не подписывали. Идея проведения такого спортивного праздника нам показалась интересной. Для меня, как представителя Федерации, было важно участие наших спортсменов, чтобы популяризировать наш вид спорта, здоровый образ жизни, тем более с представителями других видов спорта и показать всю красоту спортивной гимнастики. Ребята довольны оказанным им доверием и своим выступлением на этом шоу. В том, что оно провалилось — их вины нет», — поделился председатель Федерации спортивной гимнастики Челябинской области Владимир Червоткин.

Напомним, южноуральцы были возмущены проведением шоу «Снежная королева», заплатившие за посещение от 1000 рублей за билет.

По решению губернатора Алексея Текслера будет проведена всесторонняя служебная проверка, которая оценит действия должностных лиц правительства по участию в организации и проведении данного мероприятия.