Губернатор решил провести проверку организации шоу «Снежная королева»

Об этом заявили в правительстве Челябинской области.

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Губернатору Челябинской области Алексею Текслеру доложили о ситуации, которая сложилась вокруг шоу «Снежная королева», которое было показано южноуральцам 6 января.

«По его решению в ближайшее время будет проведена всесторонняя служебная проверка, которая оценит действия должностных лиц правительства по участию в организации и проведении данного мероприятия», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, новогоднее представление прошло на ледовой арене «Трактор». 6 января было показано 3 сеанса и шоу было заявлено как семейное, детей можно было приводить от шести лет.

Организаторы «Снежной королевы» обещали массу впечатлений, 5D-формат выступления, интерактив со зрителями. Но на деле, артисты читали текст «по бумажке», диалоги и ситуации были поставлены далеко не для детей.

Также в представлении были задействованы многочисленные спортивные и танцевальные коллективы Челябинской области. Об этом было известно в министерстве спорта, но вот организаторы заявляли совсем о другом.

«Организаторы ставили амбициозные планы. Их идея изначально нам понравилась — в спектакле выступали спортсмены, показывали свои интересные номера и акробатические элементы. Таким образом, получалась хорошая пропаганда спорта среди подрастающего поколения. Мы эту идею поддержали. К сожалению, воплощение этой идеи оставило желать лучшего», — рассказал Леонид Одер, министр физической культуры и спорта Челябинской области.

Ранее сообщалось, что многие возмущенные южноуральцы, которые посетили это мероприятие, заплатив минимум 1000 рублей за один билет, написали заявление в прокуратуру. Больше всего они хотят даже не возврата своих денег, а наказания для недобросовестных создателей так называемого «шоу».