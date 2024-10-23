Южноуральцы сдали кровь около 50 тысяч раз в 2024 году

Заготовлено почти 25 тонн донорской крови

Ежемесячно Челябинская областная станция переливания крови выдает в больницы региона от 1,7 до 2,5 тонны компонентов крови, за девять месяцев уже выдано 19,2 тонны, что в полном объеме удовлетворяет потребности региональных медицинских организаций в соответствии с ежедневными заявками, сообщили в Минздраве.

Запасы наиболее востребованных групп пополняются ежедневно — благодаря неравнодушным донорам. Каждый день областная станция принимает около 250 доноров.

«Учитывая, что у эритроцитсодержащих компонентов срок годности ограничен одним месяцем и с целью максимально рационального расхода, запас формируется на две недели. На сегодняшний день готовых к выдаче эритроцитов более 1 тысячи доз всех групп крови», — поясняет главврач станции переливания крови Анатолий Крохин.

Для пополнения этого запаса ежедневно на официальном сайте и социальных сетях публикуется «донорский светофор», где красный цвет означает наиболее востребованные группы крови в медицинских организациях, а также сигнал для доноров о необходимости посещения станции.





Так, согласно данным на 23 октября, есть запрос на кровь 2-й и 3-й групп с отрицательным резус-фактором.

Добавим, с начала 2024 года южноуральцы провели более 47 тысяч донаций, благодаря им заготовлено 24,6 тонны цельной крови.