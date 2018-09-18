/ Южноуральцы сами решат, как благоустроить парки и дворы

Губернатор намерен выделить большую сумму на преображение общественных пространств.

Как преобразить южноуральские населенные пункты, будут решать сами жители этих городов и сел. В Челябинской области дали старт конкурсу народных проектов. Это значит, что жители региона могут озвучивать свои идеи расположения аттракционов на детской площадке, тренажеров, или клумб в парках. Количество общественных пространств, которые будут благоустраивать по программе, может увеличиться в следующем году. Потому что губернатор Борис Дубровский выступил с инициативой увеличить областное финансирование на преображение дворов, парков и скверов. Инициатива исходит от губернатора Бориса Дубровского. Глава региона также решил, что конкурсную комиссию должен контролировать один человек. Им выбрали депутата Владимира Бурматова.

Нам важно, чтобы это были народные проекты. Люди должны сами определять приоритеты, участвовать в разработке проекта, формировать свое видение, контролировать работы. Это не конкурс чиновничьих «хотелок», а конкурс народных проектов, и в результате деньги должны пойти именно на то, что наиболее востребовано жителями. При этом конкурсная комиссия будет обращать внимание и на то, каковы результаты благоустройства в текущем и предыдущем годах. — сказал парламентарий.

В качестве примера Владимир Бурматов привел двор по улице Комарова № 131. Вместо пустыря и бурьяна там появился асфальт, парковки, детская и спортивная площадки, уличные тренажеры, хоккейный корт, снаряды для воркаута и даже своя клумба.

Дворы стали благоустраивать, стали делать много детских площадок. Становится красиво. Недавно тополя высаживали. Нам даже газон оформили цветами. Большое спасибо губернатору Борису Дубровскому за то, что нам помогает благоустраивать наши дворы. И мы в свою очередь всегда поможем. — рассказала местная жительница Валентина Олина.

Жители этого двора сами решали, как все будет выглядеть после благоустройства. Для этого они находились на постоянном контакте с администрацией своего района и с депутатами. Вносили изменения в проект, контролировали подрядчиков. Так советуют поступать всем.

В этом году в Челябинской области преображается почти 700 дворов и общественных пространств. На все выделили 1 миллиард 54 миллиона рублей. Больше 200 миллионов пошли из областного бюджета.