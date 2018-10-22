/ В зеленый и оранжевый выкрасили старый частный дом в Троицке волонтеры

К работе приступили в рамках акции «275 добрых дел».

Старые деревянные дома обновят в Троицке. Город присоединился к всероссийскому проекту «Том Сойер Фест» в рамках акции «275 добрых дел». Для работы выбрали частное строение — дом № 13 по улице Ленина. В нем живет Ризван Шайфутдинов с женой, и за 22 года провести ремонт фасада супругам не удалось. Теперь это исправят волонтеры.

Мне не осилить все самому, это какие деньги нужны. Спасибо всем девочкам, волонтерам, администрации. Это для города небывалое событие, а для меня тем более. — поделился с сайтом «Первый областной» троичанин Ризван Шайфутдинов.

Дом выкрасили в зеленый и оранжевый цвета. Он стал украшением центра Троицка.

К нам обратился человек, мы узнали, что необходим дому ремонт. Выпали три теплых дня, мы успевали до следующего года. Волонтеры сказали, что будут ремонтировать сейчас, потому что юбилейный год и акция «275 добрых дел» проходит в этом году. Всего работали 15 волонтеры, три из которых решали организационные моменты. Сначала все зашкурили, подготовили к покраске, потом покрасили в зеленый цвет. На третий день осталась мелкая работа — окна, фронтоны. — рассказа сайту «Первый областной» начальник Управления по спорту, туризму и делам молодежи администрации города Троицка Кирилл Рогель.

В планах на будущее у Троицкой администрации ремонтировать по 4 частных дома, в которых проживают пенсионеры, каждый год.