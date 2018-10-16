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/ 27 миллионами рублей поощрили самые благоустроенные города и села региона

27 миллионами рублей поощрили самые благоустроенные города и села региона

Модернизация идет по проекту «Реальные дела».
сегодня в 11:57
  |  Общество

Сразу несколько населенных пунктов Челябинской области отметили как «ударников» по благоустройству. Там привели в порядок парки и скверы, иные общественные пространства, а также жилые дворы. Правительство по 30 критериям проверило каждое из заявленных муниципальных образований. Смотрели на количество выделенных средств, конечный результат, соблюдение сроков работ. Сегодня все это делается в области по программе «Реальные дела», и в ближайшее время конкурс свяжут с региональной инициативой.

Судя по всему, такой формат у нас последний. Мы готовим предложение и будем выносить на рассмотрение переименование конкурса. Предложим увязку с национальным проектом «Комфортная городская среда». Все-таки конкурс был создан раньше, чем появилась программа. Мы вернули правильную традицию. Кроме того, что отмечаем, мы еще и поощряем денежно. Суммарный фонд составляет 27 миллионов рублей. — рассказал вице-губернатор Сергей Шаль.

Первая категория — Челябинск, Магнитогорск, Златоуст.

Вторая категория — Саткинское городское поселение, Южноуральский городской округ, Еманжелинское городское поселение.

Третья категория — Пластовское городское поселение, Катав-Ивановское городское поселение, Усть-Катавский городской округ.

Четвертая категория — Увельское сельское поселение, Варненское сельское поселение, Кизильское сельское поселение.

Пятая категория — Саргазинское сельское поселение Сосновского района, Тарасовское сельское поселение Чесменского района, Борисовское сельское поселение Пластовского района.

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