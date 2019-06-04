/ Южноуральцы с ограниченными возможностями соревнуются в профессиональном мастерстве

Участников «Абилимпикса» поддержал Алексей Текслер.

Пятый региональный чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» стартовал в Челябинске 4 июня. Больше 300 южноуральцев с ограниченными возможностями участвовали в конкурсных испытаниях на 8 площадках. Им предстояло продемонстрировать свои навыки по 30 направлениям, кроме того, участники могли получить приглашения на работу от крупных предприятий.

Среди компетенций, в которых конкурсанты померились силами, токарные работы на станках, резьба по дереву, кондитерское дело, изобразительное искусство, мультимедийная журналистика. Свои знания и опыт продемонстрируют участники всех поколений: удивить жюри готовятся школьники, студенты и уже опытные специалисты.

Последить за ходом соревнований среди профессионалов с ограниченными возможностями на площадку прибыл Алексей Текслер. Глава Челябинской области поприветствовал конкурсантов и отметил, что южноуральцы с инвалидностью очередной раз доказывают, что их потенциал не имеет границ.

Конкурс профмастерства — это путевка в жизнь. Когда дети могут определиться с тем, что им интересно, с чем они, возможно, свяжут свою дальнейшую судьбу, хотя и соревновательный компонент убирать, безусловно, нельзя. Мне не нравится фраза «дети с ограниченными возможностями». Я считаю, что нам нужно сделать так, чтобы их возможности были безграничными. Профориентация — это очень правильная история, которой надо заниматься и поддерживать. Конкурс просто должен определить, кто лучше, но я уверен, когда мы говорим об «Абилимпикс», мы говорим не про соревнование, а про будущее. Образовательный компонент состоит не только из традиционных школьных занятий, но и из дополнительного образования, причём разностороннего. — сказал Алексей Текслер.

В Челябинской области чемпионат «Абилимпикс» проходит на следующих площадках: дворец учащейся молодёжи «Смена», Челябинский государственный промышленно-гумманитарный техникум, Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности, Челябинский государственный университет, Уральский государственный университет физической культуры, Южно-Уральский государственный медицинский университет, Златоустовский индустриальный колледж и Магнитогорский строительно-монтажный техникум. В оценке и проведении конкурсных испытаний задействованы 190 экспертов и 160 волонтёров.

Отметим, что россияне поддерживают международное движение «Абилимпикс» с 2015 года. Впервые соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов прошли в Японии ещё в 1953 году и со временем собрали участников из разных уголков мира. Этот конкурс помогает людям с ограниченными возможностями не только совершенствовать свои навыки, но и заявлять о своём профессионализме на крупных площадках, находить высокооплачиваемую работу.