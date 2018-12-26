/ Школьники с ограниченными возможностями получили подарки от правоохранителей

В завершении праздника генеральный директор АРПОиС Южного Урала полковник в отставке Сергей Спиридонов вручил директору образовательного учреждения Светлане Потапчук сертификат на приобретение ткани для пошива костюмов театральной студии школы. А члены Ассоциации подарили всем ребятам, участвующим в утреннике, сладкие новогодние подарки, выпечку, торт, а также настольный футбол. — рассказали сайту «Первый областной» представители Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ.
Поздравлять учеников школы-интерната № 4 стало доброй традицией для АРПОиС.