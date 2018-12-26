/ Школьники с ограниченными возможностями получили подарки от правоохранителей

Сотрудники органов и спецслужб пришли в гости в челябинскую школу-интернат.

Ребята с ограниченными возможностями, обучающиеся в школе-интернате № 4, уже отпраздновали Новый год. Праздник им подарил коллектив Челябинской Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ. Для учеников организовали праздничный концерт (выступили лучшие скрипачки и саксофонист Детской музыкальной школы № 1 города Копейска), а под конец раздали подарки. Ведущими мероприятия, конечно же, были Дед Мороз и Снегурочка.

В завершении праздника генеральный директор АРПОиС Южного Урала полковник в отставке Сергей Спиридонов вручил директору образовательного учреждения Светлане Потапчук сертификат на приобретение ткани для пошива костюмов театральной студии школы. А члены Ассоциации подарили всем ребятам, участвующим в утреннике, сладкие новогодние подарки, выпечку, торт, а также настольный футбол. — рассказали сайту «Первый областной» представители Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ.

Поздравлять учеников школы-интерната № 4 стало доброй традицией для АРПОиС.