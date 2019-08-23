Южноуральцы рассказали, что устали от своей работы

Каждый четвертый признался, что не получает радости от того, чем занимается.

Южноуральцы рассказали, что не получают радости от своей работы. В опросе онлайн-рекрутинговой платформы HeadHunter 18% респондентов ответили, что им скорее не нравится то, чем они занимаются на своей работе. 6% опрошенных подчеркнули, что их работа категорически им их не устраивает. 63% жителей Южного Урала ответили, что любят свою работу.

«Удовлетворенность своей занятостью очень зависит от того, как долго человек работает на текущем месте. Если меньше года, то работа чаще не нравится, чем наоборот. Но чем дольше человек работает, тем выше вероятность того, что он занимается любимым делом. Больше всего довольных своей деятельностью на работе среди представителей научной и образовательной сферы, в сферах закупок и информационных технологий, а также среди рабочего персонала. Меньше всего — среди начинающих специалистов и студентов, среди административного персонала, среди работников из сферы спорта и красоты, а также в сфере добычи сырья», — рассказала Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал.

Еще 34% южноуральцев просто устали и смело заявляют, что работать им просто надоело. 36% респондентов думают о том, что лишь немного утомились. Только 7% опрошенных выбрали вариант, что никогда не ловили себя на таких мыслях.

Ответ «Я устал и мне это надоело» чаще всего выбирают женщины, а также люди, которые работают на одном месте работы более 3 лет. Чаще всего это маркетологи, юристы, государственные служащие, работники банков и специалисты отдела кадров.