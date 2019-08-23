Верховный суд признал полигон в Полетаево законным

Первые претензии к схеме обращения с отходами появились еще два года назад.

Работа мусорного полигона вблизи Полетаево признана законной. Такое решение принято на заседании Верховного суда. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.



Судебная тяжба об отмене схемы обращения с отходами продолжается уже два года. Претензии жителей села Полетаево связаны с тем, что после увеличения мощности мусорного полигона не была представлена новая документация.

Объяснение этому представили сотрудники минэкологии. Проведение новой экспертизы потребуется только при введении в эксплуатацию новой третьей части полигона, поскольку только тогда изменятся конструктивные параметры полигона. То есть глубина, площадь, высота и объем. А их никак не корректировали. Кроме того, исследования показали, что проектом предусмотрено увеличение емкости и мощности на всех трех очередях. Все риски оценили, проверена экологическая безопасность. При этом, как подчеркнули специалисты, благодаря особенностям ландшафта, даже в случае непредвиденных ситуаций отходы с площадки не попадут в Шершни.

«Если отменить территориальную схему обращения с ТБО, полигон не перестанет функционировать и будет продолжать принимать отходы. Однако потоки отходов, предусмотренные территориальной схемой, будут нарушены, что повлечет нарушение публичных интересов. Челябинск уже пережил в прошлом году так называемый «мусорный кризис» и нового нам не нужно. Стоит обратить внимание на то, что Полетаевский полигон развивается, и на нем осенью откроются две дополнительные мусоросортировки, цех обработки отходов и цех по утилизации крупногабаритного мусора», — отметил начальник управления экологического просвещения министерства Виталий Безруков.

В суде группа не доказала нарушений экологических и градостроительных норм на площадке. Территориальную схему признали законной.