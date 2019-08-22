Прокуратура Челябинской области проверит компанию, в которой работал водитель мусоровоза, устроивший ДТП

Вчера виновник аварии был заключен под стражу на 2 месяца.

Прокуратура Челябинской области проверит компанию «Экотранс». Ранее стало известно, что в именно там работал водитель мусоровоза, который столкнулся с автобусом, ехавшим из Уфы в Нижневартовск.



«В ходе проверки будет дана оценка исполнения предприятием действующего законодательства, в том числе, регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения», — заявили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Добавим, что в крови водителя КамАЗа, которого ранее уже привлекали к ответственности за нарушение ПДД, были найдены остатки морфина. В результате этой аварии погибла 17-летняя девушка. Против него было возбуждено уголовное дело.