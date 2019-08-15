На Южном Урале молодые врачи будут работать на новых условиях труда

Новые условия разрабатываются из-за острой нехватки специалистов.

Сегодня, 15 августа, на встрече Алексея Текслера с членами Федерации профсоюзов Челябинской области был поднят вопрос о нехватки кадров в медицинской сфере, особенно Челябинская область нуждается в молодых специалистах. Глава региона Алексей Текслер рассказал, что в области уже разрабатывается новые проект по привлечению молодых и перспективных медработников.

«Это серьезная проблема: практически в каждой больнице области есть нехватка не только узких специалистов, но и широкого профиля. Эффективность программ „Земской доктор“ и „Фельдшер“ начали ослабевать. Мы разрабатываем программу, которая будет создавать новые интересные условия работы для молодых специалистов»,— рассказал глава Челябинской области.

С этого года со студентами вузов Челябинской области заключаются договоры на целевое обучение, «целевиков» на сегодняшний день уже около 400 человек. Также Алексей Текслер отметил, что на данный момент самое главное — это направить в профессию молодых врачей.