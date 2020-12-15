Педагоги Челябинской области по достоинству оценили поддержку во время пандемии

Совместный проект «Единой России» и правительства страны дал возможность учиться на дистанте детям из малообеспеченных семей.

Весной этого года, когда пандемия коронавируса начала набирать обороты, в Челябинской области, как и в других регионах России, было принято решение перевести школьников на дистанционное обучение. Образовательный процесс был перенесён в интернет-пространство. В те месяцы ребром встал вопрос для малообеспеченных семей. Многие дети оказались в затруднительном положении из-за отсутствия техники.

На помощь малообеспеченным и многодетным семьям пришли власти. «Единая Россия» совместно с правительством России и «Агентством стратегических инициатив» разработали программу «Помоги учиться дома». Она была призвана помочь школьникам получать образование дистанционно в условиях самоизоляции в период пандемии.

«Наш долг перед школьниками, их родителями — сделать всё, чтобы этот период прошел с наименьшими потерями для образовательной программы», — отметил тогда секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Такую помощь, оказанную школьникам, оценили и педагоги. Учитель начальных классов МАОУ СОШ № 154 г. Челябинска Елена Филимонова отметила, что поддержка пришла как раз в то время, когда была так нужна.



«В нашей школе активно вводятся современные образовательные технологии. Этим занимается наш директор, а мы, педагоги, поддерживаем её в этом направлении. Конечно, книги никуда не ушли и по-прежнему играют важную роль в обучении, но и без компьютера в современной школе обойтись сложно. Я рада, что есть такие депутаты от „Единой России“, которые за счёт своих личных средств поддержали акцию „Помоги учиться дома“ и передали в нуждающиеся семьи компьютеры. К примеру, в нашей школе трое детишек получили компьютеры. Они учатся хорошо, некоторые даже на отлично, поэтому такие подарки идут ребятам только на пользу», — рассказала Елена Филимонова.

Волонтёрская поддержка была отмечена и президентом России Владимиром Путиным. Глава государства принял участие в первом Социальном онлайн-форуме, который был организован партией «Единая Россия» 14 декабря. В ходе общения единороссы предложили ряд других инициатив в области образования. Так, по мнению участников форума, можно привлекать студентов педагогических вузов на подмену учителям в школах.