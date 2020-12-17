Владимир Путин рассказал о влиянии пандемии коронавируса на экономику России

Падение ВВП составило 3,6%

Падение ВВП России из-за пандемии коронавируса составило 3,6%. Это меньше, чем во многих странах Европы и в США. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на ежегодной пресс-конференции.

«В некоторых странах Евросоюза падение ВВП – под 9%, в Великобритании, по-моему. У нас промышленное производство «подсело» на 3%. Главным образом это произошло за счет нефти. У нас сделка ОПЕК+. Мы вышли на сокращение добычи, это повлияло на общие показатели. Что приятно, ноябрь к ноябрю прошлого года показал рост обрабатывающей промышленности на 1,1%. Это дает основания надеяться, что нам удастся эту тенденцию сохранить», — отметил Владимир Путин.

Производство продукции сельского хозяйства России показало рост на 1,8%. Прибыль банков составила 1,3 трлн рублей. Реальная заработная плата к концу года вырастет на 1,5%. Президент подчеркнул, что меры поддержки бизнеса в первую очередь направлены на поддержку занятости населения.

«Уровень безработицы у нас в начале года был 4,7%. Сейчас он подрос до 6,3%. Все, что мы делаем для поддержки экономики, связано напрямую с поддержанием рабочих мест. Надеюсь, что в течение следующего года нам удастся выйти на уровень прошлого года», — сказал Владимир Путин.

По данным президента, госдолг России в этом году снизился на 10 млрд долларов и составил 60 млрд долларов. Международные государственные резервы выросли, то же касается объема национального фонда благосостояния. Также Владимир Путин заявил, что страна «слезла с нефтяной иглы»: 70% бюджета в этом году формируется не за счет нефтегазовых доходов.