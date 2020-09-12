Южноуральцы пришли на избирательные участки в национальных костюмах

Идет второй день досрочного голосования.

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На Южном Урале продолжается второй день досрочного голосования, жители выбирают депутатов Законодательного собрания региона. В субботу, 12 сентября, на участки пришли люди в национальных костюмах. Они решили отдать свой голос и проявить гражданскую позицию таким необычным образом.

На избирательном участке по улице Ширшова горожане могли встретить мужчину и женщину в национальных костюмах езидов. Челябинка вместе со своим родственником решили продемонстрировать одежду, в которой ходили их предки. Женский наряд состоит из расклешенной юбки, рубашки, жилета, головного убора и массивного украшения со звонкими монетами на шее.

«В таких ходили наши бабушки, дедушки. Мы решили сегодня, в день выборов, символично тоже надеть их. Это цвета радуги, цвета мира. А массивные украшения из монет для того, чтобы их звон было слышно издалека. Так было понятно, что идет женщина, и все готовились к этому», — рассказала челябинка Елена Широян.

Члены избирательной комиссии признаются, что встречают людей в национальных костюмах во время голосования впервые, но им понравилась идея таким образом разбавить серые будни.

На участок, расположенный на проспекте Победы, пришел проголосовать мужчина в элементе осетинского национального костюма, рубашке.

«Осетины политически активные люди, и в подтверждение этому я как глава осетинской национальной автономии города Челябинска присутствую на избирательном участке», — заявил Михаил Мамиев.

Отметим, в Челябинской области проживают более 150 национальностей и народов. Депутаты, которых избирают в ЗСО, будут формировать также национальную политику. Единый день голосования состоится завтра, 13 сентября. Именно в воскресенье ожидается большой наплыв южноуральцев, которые хотят сделать свой выбор.