Южноуральцы приняли участие в масштабном онлайн-форуме «Сообщество» Общественной палаты РФ

Кроме представителей ОП региона в мероприятии участвовали руководители социально ориентированных НКО.

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Жители Челябинской области приняли участие в итоговом онлайн-форуме активных граждан «Сообщество», который организовывает Общественная палата РФ. Помимо представителей ОП региона в форуме приняли участие и руководители социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Впервые за всю свою историю форум „Сообщество“ прошел в онлайн-формате. Такие меры были приняты из-за сложной эпидемиологической ситуации. ОПРФ приняла решение минимизировать количество участников на площадке. зато это позволило увеличить количество онлайн-участников. Большое внимание было уделено теме поддержки граждан в условиях пандемии. Это направление сегодня одно из приоритетных в работе Общественной палаты Челябинской области. Мы проводим круглые столы для бизнеса, юридические консультации для медиков, участвуем в различных проектах помощи пенсионерам и другим нуждающимся категориям», — прокомментировал ситуацию руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.

На форуме южноуральцы поделились опытом реализации проекта #МыВместе. В его рамках была оказана помощь многим жителям региона, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

В рамках акции тем, кто нуждается в поддержке, развозили продуктовые наборы. В трудной ситуации на тот момент оказались не только пожилые люди, но и целые семьи, где родители потеряли работу.

«Многим была необходима не только продуктовая помощь, но и психологическая. Люди растеряны, и им просто нужно было, чтобы кто-то дал понять, что они не одни, что им помогут и что все обязательно будет хорошо», — рассказала заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Челябинской области по социальной политике и вопросам здравоохранения Оксана Кирюшина.

Кроме того, в рамках форума был презентован рейтинг регионов РФ по развитию некоммерческих организаций. Эксперты на одной из площадок выяснили, насколько развиты НКО в субъектах, а также каков потенциал некоммерческого сектора. По итогу разбора будет создана карта рекомендаций, которые можно будет использовать для развития данного направления.