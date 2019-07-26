В Челябинской области прошла акция «Отдохну и поеду дальше!»

Водители смогли отдохнуть во время долгой и сложной поездки.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали для водителей профилактическую акцию «Отдохну и поеду дальше!». Она прошла у стелы «Европа-Азия», где традиционно останавливаются водители, проезжающие область транзитом, чтобы отдохнуть после тяжелого перевала Уреньга.



Акция направлена на предотвращение ДТП, которые связны с переутомлением водителей. При поездке на большие расстояния водители зачастую не соблюдают режим отдыха, что приводит к трагическим последствиям. Известно, что сонный водитель так же опасен на дороге, как и нетрезвый. Переутомление приводит к снижению внимания, скорости оценки дорожной ситуации и замедлению реакции водителя.



Гостей встречали костюмированные персонажи, водителям вручали листовки и тематические подарки маленьким пассажирам. Водителей приглашали отдохнуть после длительного пути: выпить чаю и присоединиться к акции, сделав фотографию с хэштегами #ОтдохнуИпоеду и #НеГониЖизньОдна.



«Если никуда не торопиться — везде успеешь», — говорят водители.



Все желающие задавали вопросы командиру областного полка дорожно-патрульной службы подполковнику полиции Ивану Путкову. Водителей интересовали организация дорожного движения, проведение дорожных ремонтных работ, местонахождение пунктов технического сервиса на трассе, а также правила перевозки организованных групп детей.



В акции приняли участие более двухсот человек из Челябинской, Курганской, Тюменской, Саратовской, Самарской, Волгоградской, Московской и Свердловской областей, республик Башкирия, Казахстан, Кыргыстан, Чешской республики, Украины.

