Молодые родители смогут получать подарки для новорождённых

Ранее подобный проект не был принят.

В рамках программы «Десятилетия детства» в следующем году планируется ввести наборы для новорожденных. Об этом сообщают «Известия». Согласно проекту, представленного изданию Минпромторгом, в состав подарка войдут одежда, средства по уходу для детей, игрушки, подогреватель молока и многое другое. Эксперты предлагают упаковывать все элементы в пластиковый бокс и вручать при рождении ребенка. Ориентировочно каждый набор обойдется в 10 тысяч рублей.

Отраслевым организациям были направлены рекомендации по формированию списка продуктов. Кроме того, ведомство предложило составить набор местным администрациям с учетом региональной специфики. Согласно проекту, оплата подарка также ложится на региональные бюджеты.

Схожий проект уже выносился на обсуждение в прошлом году, тогда предполагалось, что затраты на подарки разделят государство и регионы. Однако тогда он вызвал неоднозначную реакцию из-за состава набора.