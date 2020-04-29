Южноуральцы поучаствовали в создании «народного» клипа

Жители региона исполняли легендарную «Катюшу».

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В Челябинской области завершилась масштабная акция «Одна песня на все города» в рамках патриотического проекта «Огонь Победы». Две недели жители области исполняли легендарную «Катюшу» и отправляли видео в адрес «НОВАТЭК-Челябинск».

Всего же к проекту присоединилось более 100 южноуральцев. Возраст певцов составил от 4 до 80 лет. «Катюшу» спели детсадовцы, школьники, студенты, воспитанники интернатов, творческие коллективы, музыканты, актеры, рабочие, служащие, военные и гражданские пенсионеры.

Также многие исполнители продумали интересные образы и создали особую атмосферу записи. В кадре появились георгиевские ленты, красные гвоздики, портреты дедов-фронтовиков, солдатская амуниция, и даже легендарная боевая ракетно-артиллерийская установка БМ-13 с народным именем «Катюша», которую выпускал Челябинский завод дорожно-строительных машин имени Колющенко.

«В условиях карантина был найден единственный возможный формат акции „Одна песня на все города“ — дистанционный. Огромное спасибо южноуральцам, отозвавшимся на наше предложение спеть „Катюшу“ из дома. Акция получилась по-настоящему народной и еще раз подтвердила, как богат талантами наш родной Урал», — поделился генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

В настоящее время идет работа над монтажом «народного» клипа. В День Победы «Катюша» выйдет в эфире телеканала ОТВ и в социальных сетях. Все участники акции получат запись клипа на электронные адреса.