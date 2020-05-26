Челябинские хореографы прокатились в «ПАЗике» в халатах

Ролик был записан для участия в конкурсе.

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В Челябинске две девушки проехались в «ПАЗике» в халатах и с кастрюлей лапши. Общественный транспорт стал одной из локации в видеоролике хореографов Анастасии Юровой и Нелли Халитдиновой. Позднее видеоролик появился в инстаграме.



По сюжету девушки, живущие в одной квартире, проспали на работу. Из-за этого начались быстрые сборы и завтрак на ходу. В итоге Анастасия и Нелли выбежали на улицу в халатах, полотенцах на голове и с кастрюлей в руках. Именно в таком виде девушки и зашли в «ПАЗик». Во второй половине клипа девушки показывают зажигательный танец в центре города на фоне реки Миасс. Как отметила в описании к видео Анастасия Юрова идея ролика — показать, как важно быть собой и в суете будней не забывать кто ты есть.

«Вот такие мучачи живут в нас. Как часто в суете дней и забот мы забываем, кто мы есть и кем мы можем быть. Ведь каждая из нас в душе заводная мамасита. Не нужно стесняться быть собой! Например, мы сделали это утро особенным не только для нас, но и для людей, которые разделили эту поездку с нами в „ПАЗике“ в 7 утра»,— гласит подпись к видео.

Помимо этого, Анастасия Юрова рассказала «Первому областному», что во время съёмок встречались как негативные, так и одобрительные комментарии. Последних, по словам девушки, было больше. Некоторые из свидетелей съёмок даже попросили снимать больше подобных видео.

«Маршрутка была полная, так как это было утро, час пик. На протяжении нашего пути люди улыбались, разговаривали с нами, некоторые даже давали советы с какого ракурса лучше заснять. И в конце сказали, что мы сделали их утро незабываемым и попросили почаще устраивать такие челленджи. Резкого негатива не было, кто не понимал, тот просто сидел дальше в телефоне»,— рассказала «Первому областному» хореограф Анастасия Юрова.

Девушка также призналась, что данный ролик — не последний и они планируют записать ещё несколько подобных видео. За неделю с момента публикации пост с видео собрал более 2 тысяч просмотров и 76 комментариев. Подписчики оценили как оригинальность идеи, так и посыл клипа. Отметим, что по признанию девушек они снимали ролик для участия в танцевальном марафоне. Челябинские хореографы выиграли приз зрительских симпатий.