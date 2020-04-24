Южноуральские ветераны получат региональную выплату ко Дню Победы

Её размер составит 5 000 рублей.

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Ветераны Челябинской области получат дополнительную выплату к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Размер единовременной помощи составит 5 000 рублей.



Инициатором поддержки ветеранов стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Вся работа проводилась в беззаявительном порядке. Как рассказала министр социальных отношений Ирина Буторина, от ветеранов не требовалось никаких дополнительных документов и обращений.

«Денежные средства должны поступить 1 592 южноуральцам таким же образом, как пенсии и иные меры социальной поддержки: перечислением на лицевой счет в банке или через отделение почтовой связи по месту жительства. Планируется, что выплаты будут завершены к 24 апреля»,— рассказала Ирина Буторина.

Отметим, что единовременную денежную выплату получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто, приглашенные на торжественные приемы, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.