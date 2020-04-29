Магнитогорцы споют «День Победы» с балконов

Флешмоб пройдет 9 мая в 7 вечера.

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Указом президента Российской Федерации Владимира Путина, все торжества, связанные с празднованием 75-летия великой Победы, перенесены из-за неблагоприятных эпидемиологических условий.

Но это не повод не вспомнить героев, которые отдали жизни за наше будущее. Поэтому магнитогорское отделение «Российского союза молодежи» поддержало инициативу народного артиста СССР Василия Ланового и предлагает горожанам исполнить песню «День Победы» прямо со своих балконов.

«Вряд ли в нашей стране найдется человек, который не знает слов этой песни. Мы предлагаем всем магнитогорцам поддержать этот флешмоб, ведь в каждой семье есть родственник, судьба которого связана с Великой Отечественной войной», — поделилась председатель «Российского союза молодежи» Надежда Емелина.

Активисты предлагают 9 мая выйти на балконы с фотографией своего родственника-героя и исполнить песню «День Победы» ровно в 19:00.

Ведь даже если акцию «Бессмертный полк» перенесли в онлайн-формат, то исполнить песню — меньшее, что можно сделать, чтобы почтить подвиг Героев в этот памятный день.