Владимир Путин считает переход на дистанционное обучение нецелесообразным

В Челябинской области новый учебный год начался в очном формате.

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Сегодня, 1 сентября, президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что Россия не будет полностью переходить на дистанционное обучение. Такое решение глава государства озвучил во время всероссийского открытого урока в режиме видеоконференции.

«Дистанционный способ обучения не может заменить традиционный, он может только дополнять его в получении знаний. Поэтому в России никто не планирует переходить полностью на дистанционное обучение»,— цитирует президента издание «РИА Новости».

По словам президента, это не только ни к чему, но и нецелесообразно.

Напомним, из-за пандемии коронавируса школьникам и студентам Челябинской области и не только пришлось перейти на дистанционное обучение. Кому-то понравился такой формат получения знаний, а кто-то выступал категорически против «удаленки». После окончания учебного года, школьники, студенты, их родители и преподаватели задались вопросом: что будет с наступлением 1 сентября. К счастью, заболеваемость пошла на спад, и обучение решили начать очно. Но с соблюдением всех санитарных норм.