«Прямой линии» с Владимиром Путиным в этом году не будет

Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента.

Послушать 00:00 В этом году «Прямой линии» с президентом Российской Федерации не будет. И всё из-за пандемии коронавируса. Подробнее новостному агентству ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, из-за пандемии коронавируса в этом году Владимир Путин проводит «прямую линию» практически уже несколько месяцев подряд. Поэтому проводить эфир в традиционном формате в этом году было бы излишним. «Мы попробуем добавить какие-то элементы прямой линии в большую пресс-конференцию, которая пройдёт в декабре этого года. Элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов»,— сказал Дмитрий Песков. Отметим, президент России ежегодно проводит «прямую линию», в ходе которой отвечает на вопросы жителей страны. Обычно она длится от трёх до четырёх часов. Впервые такой формат общения с россиянами прошёл в 2001 году и сразу же закрепился в графике президента: в 2019 году подобное мероприятие прошло в 17 раз.