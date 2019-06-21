Южноуральцы отправились встретить день летнего солнцестояния на «Аркаим»

Стихийный наплыв туристов отмечен не только в лагере, но и в степи.

День летнего солнцестояния, традиционно приходящийся на 21 июня, собрал множество туристов в заповеднике «Аркаим». Люди собираются, чтобы погулять, а также посмотреть закаты и рассветы. Из-за стихийного наплыва посетителей администрация заповедника не устраивает мероприятий, связанных с днем солнцестояния, но организовывают дополнительные меры охраны территории.



У нас уже собралось множество людей, они размещаются не только в лагере, но и за его территорией. Для того, чтобы обеспечить безопасность и наших посетителей, и всех, кто приезжает на «Аркаим», у нас дежурит бригада скорой помощи, ГИБДД, а также ОМОН. — рассказала сайту «Первый областной» специалист по связям с общественностью заповедника Мария Таирова.

Специальных мероприятий ко дню солнцестояния не будет организовано, но 22 июня в День памяти и скорби в заповеднике будет проведена минута молчания, которая напомнит посетителям о том, что в первую очередь это день начала Великой Отечественной войны.

