Солнце приблизится к Земле на максимально возможное расстояние

Наша планета будет расположена в 147 098 291 от звезды.

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Максимально близко Солнце сблизится с Землей. Это произойдет уже сегодня, 5 января, сообщают РИА-Новости, ссылаясь на информацию с сайта Московского планетария. Подробнее для издания ситуацию прокомментировал астроном Александр Якушечкин.

«Перигелий — ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы. Перигелий орбиты Земли находится на расстоянии 147 098 291 километров, что примерно на 2,5 миллиона километров меньше среднего расстояния до Солнца. Земля проходит перигелий 2 — 5 января, в среднем через 13 дней после зимнего солнцестояния в северном полушарии», — сообщил Александр Якушечкин.

Достичь точки Перигелия Земля сможет уже в 12:48 по местному времени.