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/ «Пламя Аркаима» с мамонтами и древними людьми впечатлило москвичей

«Пламя Аркаима» с мамонтами и древними людьми впечатлило москвичей

Специалисты стали обладателями гранта международного фестиваля.
сегодня в 13:31
  |  Общество

В Москве завершился международный фестиваль истории «Времена и эпохи», участниками которого стали представители южноуральской лаборатории экспериментальной археологии «Археос». Реалистичная локация эпохи каменного века впечатлила участников мероприятия. В центре столицы образовался привал древних людей, рядом появился мамонт.

На «Заре человечества» на Петровском бульваре есть музей культуры каменного века. Не хотите смотреть — действуйте: можно попробовать транспортировать большой камень для строительства дольмена. Также здесь показывают способы получения огня древними людьми, учат метать дротики. — описывают проект организаторы фестиваля «Времена и эпохи».

Историческая реконструкция — не единственное направление археологического объединения. Также «Археос» занимается созданием экспериментальной площадки для исследователей на базе ЮУрГУ. Для создания лаборатории историкам выделен грант в размере 1 миллиона рублей. С его помощью удастся создать разнонаправленные рабочие зоны: археометаллургии и металлообработки, сушки керамических изделий, построить муфельную печь для обжига. Также появятся зоны для обработки изделий, коллективной работы и контроля процессов.

Грантовые средства планируется потратить на сооружение инновационного учебно-производственного комплекса объектов, закупку необходимого сырья, инструмента, а также высокотехнологичного оборудования — 3D-сканера. Мы убеждены, что лаборатория станет в буквальном смысле кузницей нового знания, а также позволит студентам ЮУрГУ реализовать себя в различных экспериментальных, творческих и научно-популярных проектах. — рассказали сайту «Первый областной» руководитель центра «Археос» Иван Семьян.

Отметим, что проект существует около 4 лет. За это время организаторы провели несколько исторических реконструкций в заповеднике «Аркаим».

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