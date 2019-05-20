/ Крупный пожар сняли на видео вблизи заповедника «Аркаим» в Челябинской области

По предварительным данным, причиной инцидента стал включенный чайник.

О пожаре в заповеднике «Аркаим» Челябинской области сообщили очевидцы. По рассказам свидетелей, загорелись торговые лавки. Видеозапись происшествия выложил один из посетителей заповедника на своей странице во «ВКонтакте». На кадрах с места событий видно, как люди с помощью ведер пытаются тушить огонь, тогда как некоторые здания выгорели практически полностью и дотлевают.



Загорелся «Аркаим» в Челябинской области. Очень сильный пожар, здания друг за другом прям горят, ужас что творится. Пламя перекидывается на другое строение. Сильно горит, газовые баллоны взорвались. — говорит автор на видеозаписи.

Однако, как пояснили в ГУ МЧС России по Челябинской области, данное возгорание не имеет никакого отношения к «Аркаиму» и произошло в 2 километрах от поселка Александровский Кизильского района. По информации пресс-службы ведомства, загорелись самовольные постройки, которые сдавались в аренду одним из местных фермеров, а располагались там торговые палатки.

Началось все с торговой палатки. Там женщина, по предварительным данным, оставила включенный чайник и ушла. Из-за того, что до ближайшего пожарного подразделения 29 километров, из-за того, что ветер и безводный район, получилось достаточно серьезное распространение, в итоге были уничтожены 8 торговых палаток. Вызов поступил в 18:22, пожар был локализован в 19:20, время полной ликвидации пожара 20:50. Погибших и пострадавших нет. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Отметим, что всего на месте пожара работали 3 автоцистерны и 7 человек личного состава, в числе которых — добровольная пожарная команда поселка Измайловский.