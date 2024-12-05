В Челябинске открылась новогодняя почта

Отправить письмо Деду Морозу сможет каждый желающий

Пришло время писать и отправлять письма Деду Морозу. Праздничные ящики установлены в городах Челябинской области. Принимать послания будут до 31 декабря, сообщили в пресс-службе «Почты России».

В Челябинске специальный ящик традиционно установлен в центральном почтовом отделении на Кирова, 165. Отправить письмо можно не только Деду Морозу, но и новогодним волшебникам из других регионов: Урал Морозу, Ямал Ири, Тол Бабаю.

Также новогодние послания принимают и самые обычные почтовые ящики. В 2023 году только в Великий Устюг было доставлено около 170 тысяч писем с заветными желаниями детей и взрослых и еще несколько тысяч — в другие регионы.

Если вы хотите погрузиться в детские воспоминания о том, как писали письма Деду Морозу, читайте материал ИА «Первое областное».