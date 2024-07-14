Почти 30 км в день проходит лучший почтальон Челябинской области

После рабочего дня Ирина Тюрина увлекается еще и танцами

Сегодня в России отмечается День почты. Накануне праздника наш корреспондент отправилась вместе с лучшим почтальоном региона в обычный рабочий выезд. Что из этого вышло, — в нашем репортаже.

Челябинка Ирина Тюрина рассказывает, что оказалась на почте совершенно случайно.

«В 96-м году все рушилось и валилось, сократили на основной работе, а работала я на обувной фабрике в модельном цехе. Работы не было, стояли на бирже, биржа тоже ничего не предлагала. На почте у меня была подруга, ей нужен был почтальон. Я думала, поработаю пару месяцев, а задержалась вот уже на 27 лет», — рассказывает Ирина, и бодрым шагом мы идем по первому адресу.

Всего за семичасовой рабочий день Ирина обходит 40 адресов, за это время ее шагомер в среднем насчитывает 42 тысячи шагов. Мы посчитали — это примерно 30 км ежедневно!

Но такая физическая нагрузка женщину не пугает. Ирина признается, что, наоборот, любит свою работу во многом благодаря таким пешим маршрутам. Кроме корреспонденции, которой стало в разы меньше, женщина доставляет товары. Эту услугу на почте ввели после эпидемии коронавируса.







«Танцами я занималась немножко, по два раза в неделю, но сейчас я вечерами с собачкой гулять хожу», — говорит Ирина.

Женщина очень общительна и клиенты считают ее другом, доверяют свои секреты, кто-то даже называет дочерью. Как и 74-летняя пенсионерка, к которой мы пришли с квитанциями.







«Она так помогает мне во всем. Мне 74 года, ходить тяжело, поэтому она меня всегда выручает: продукты приносит. Ко мне многие девочки приходили. Ну Ирочка, я же говорю, она вообще чудо. Орден ей!», — говорит Людмила Митрофановна.

Ирина говорит, что многие ее клиенты уже давно записали ее личный телефон и звонят перед ее приходом.

«Есть у меня клиентка, она всю жизнь дома. Прихожу с почтой, а ни домофон, ни двери квартиры не открывают. На звонки не отвечает. Все руки издолбила. Сосед все-таки открыл потом. Говорит: вот только дома была вроде. Ну, что делать, — оставила телефон свой ему. Говорю: если вдруг что-то, пусть мне позвонит, я приду в понедельник. Такие вот сложности бывают», — рассказывает она.

Пока мы идем до следующего адреса, из рассказа становится понятно, что Ирина очень любит свою работу, она, несомненно,- экстраверт.

«Приходишь к человеку и он пытается чем-то поделиться, что-то сказать, рассказать. Его надо выслушать, где-то посочувствовать. Бывает человек старый, говорит: „все болею, не могу, наверное, последний раз письмо получаю“. Всегда нужно поддержать: живите долго и счастливо, как говорится, мы еще к вам придем», — резюмирует Ирина.

Мы еще ходили по адресам внутри двора, раскладывали корреспонденцию по ящиками и встречались с людьми. Все клиенты Ирины встречают ее с теплом и уважением к ее труду. Теперь стало понятно, почему среди 2,5 тысяч почтальонов, работающих в нашей области, Ирина Тюрина стала лучшей. В 2023 году Ирину Сергеевну наградили Почетной грамотой министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а в этом году она стала лучшим почтальоном управления федеральной почтовой связи Челябинской области.



«Надо просто любить людей. И в первую очередь их нужно уважать, потому что клиенты наши в основном преклонного возраста», — признается Ирина.

Автор: Виктория Ахрарова

