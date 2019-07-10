В третьи выходные июля жителей и гостей Южного Урала порадуют масштабные концерты по случаю празднования Дня металлурга. В этом году для жителей Челябинской области споют Григорий Лепс, Наташа Королёва, Стас Пьеха, группы «7Б», «Серебро» и «Хор Турецкого».
День металлурга — ежегодный профессиональный праздник, который отмечается в России в третье воскресенье июля. На Южном Урале больше десятка крупных металлургических производств, значительная часть которых являются градообразующими. В Челябинской области праздник отмечается наравне с Днем города (или единовременно, как это было в том году в Магнитогорске), потому что металлургия — важнейшая отрасль региона.
В двух главных городах Челябинской области с размахом отметят этот важный для Южного Урала праздник.
Магнитогорск
19 июля на площадке перед ареной «Металлург» выступят Наталья Королёва и коллектив «7Б». Их песни можно будет послушать с 20:25 до 22:30.
С 21:20 начнутся концерты Григория Лепса и группы «Серебро», но уже внутри ледовой арены. Стоит отметить, что выступления этих артистов платные, поэтому придется приобретать билеты заранее.
18 и 19 июля выступит пилотажная группа «Стрижи». Над ареной «Металлург» лётчики продемонстрируют фигуры высшего пилотажа лётчики.
Местные СМИ сообщили, что на День металлурга в Магнитогорск может приехать президент России Владимир Путин, но официального подтверждения этому пока нет.
Столичные звезды заглядывают и в маленькие города Южного Урала, такие как Карабаш. В этом году там выступят «Самоцветы» и «Поднимаем руки вверх».
Челябинск
В субботу 20 июля на стадионе в металлургическом районе споет для челябинцев и гостей города Стас Пьеха.
21 июля в 19:00 на площади около Торгового центра Челябинск услышит «Хор Турецкого». Они исполнят вместе со зрителями хиты нескольких поколений. Вход на концерт свободный.
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