Вице-губернатор Южного Урала рассказал о создании нового органа исполнительной власти

Речь идет о министерстве промышленности и природных ресурсов.

Заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук прокомментировал создание министерства промышленности и природных ресурсов. Постановление о том, что в регионе появится новый орган исполнительной власти, подписал глава области Алексей Текслер 5 июня.

«Логичным является создание исполнительного органа власти, который бы курировал важнейшее областеобразующее направление деятельности. Сейчас мы с коллегами занимаемся реализацией этого проекта. Задачи, которые будут стоять перед министерством: организация эффективного взаимодействия промышленности, науки и образования, развитие производственных кооперационных цепочек между крупным бизнесом и малым, средним предпринимательством, содействие привлечению инвестиций в регион, прежде всего, конечно, в сфере промышленности», — рассказал сайту «Первый областной» заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Отметим, что создание нового органа исполнительной власти даст новый толчок к развитию региона.

Также Егор Ковальчук обратился ко всем металлургам региона, поздравляя их с профессиональным праздником.

