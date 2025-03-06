Южноуральцы отказываются от спецсчета на капремонт, чтобы заменить лифт

Накопить на новый подъемник самостоятельно практически нереально

Абсолютное большинство жилых домов, которые нуждаются в замене лифта, отказались от идеи накопить деньги на спецсчетах и направляют взносы на капремонт в общий котел Регоператора. Об этом в четверг, 6 марта, заявил генеральный директор Регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области Виктор Тихоненко.

«Я знаю только единичные случаи, когда жильцы смогли поменять лифт на новый, используя деньги со спецсчета дома. Накопить на лифт таким образом практически невозможно. Поэтому подавляющее большинство жилых домов, где нужна замена лифта, отказываются от спецсчета и возвращаются к Регоператору», — заявил Тихоненко.

В 2023 году на Южном Урале требовали замены 1758 лифтов. К 2025 году эта цифра сократилась до 767 лифтов. Речь идет о подъемниках, которые превысили 25-летний срок эксплуатации. Понимая сложность проблемы, правительство РФ разрешило отодвинуть срок отключения таких лифтов до 15 февраля 2030 года.

«Но этот срок продлен не для того, чтобы о проблеме забыли. Необходимо действовать и принимать какие-то решения по замене лифтов уже сейчас», — предупреждает Виктор Тихоненко.

Гендиректор также заметил: если дом возвращается к платежам за капремонт в общий котел Регионального оператора, срок ремонта дома могут пересмотреть и заменить лифт на новый раньше срока.